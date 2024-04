Basket serie D. Despar 4 Torri riceve Russi, in palio i playoff

Una partita fondamentale per il prosieguo della stagione. Sabato pomeriggio al Pala 4T la Despar 4

Torri contro il Basket Club Russi si gioca la possibilità di chiudere la pratica della qualificazione ai playoff con un mese e mezzo di anticipo dalla fine della regular season.

L’avversaria da tenere d’occhio è Villanova, quinta in classifica, sconfitta 69-64 nello scontro diretto a Granarolo domenica scorsa: i Tigers sono a 10 punti di distacco rispetto ai granata e osserveranno in questo fine settimana il turno di riposo. Con un ipotetico +12 e solamente sei partite al termine della prima fase di campionato, la Despar si assicurerebbe con una vittoria un posto nelle prime quattro, in virtù del vantaggio nello scontro diretto. Ma al Pala 4T il fanalino di coda Russi, nel pieno della lotta salvezza, si giocherà tutte le sue carte, forte della vittoria contro Riccione che ha ridato fiducia ai ragazzi di coach Senni, per provare

quantomeno ad accaparrarsi un posto per i playout e uscire dalla zona della retrocessione diretta.

Ravennati che saranno anche in cerca di riscatto: all’andata fu senza storia la gara a Russi, dominata

dalla 4 Torri 44-70.

Palla a due domani alle 18.30 al Pala 4T.