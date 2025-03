Basket serie D. Despar schiacciasassi. Travolta la Vis Persiceto

Una Despar schiacciasassi riparte da dove aveva lasciato. In un Pala Aeffe gremito, la seconda fase di Divisione Regionale 1 inizia con la netta vittoria dei granata contro la Vis Persiceto, grazie a una solida e convincente prestazione di squadra. La 4 Torri mette le mani sul match dalle battute d’avvio con il 6-0 firmato da Bianchi e Cattani, combattendo con forza a rimbalzo offensivo.

La reazione dei bolognesi arriva con la zona, Mazzoli e Mazza regalano il primo e unico vantaggio agli ospiti, scacciati indietro immediatamente dalle triple in successione di Caselli, Cattani, Pusinanti e Ghirelli: è 23-9. L’ultimo scorcio di periodo è tutto della Vis, che ricuce con Benuzzi sul 23-14 della prima sirena.

La Despar continua a tirare bene dall’arco con Beccari e mantiene un solido vantaggio, anche quando la partita si fa molto fallosa per l’aumentare dell’intensità. La difesa funziona, e i granata a metà parziale controllano con Cristoni e Bianchi sul +18. Gli ospiti, con tanti viaggi in lunetta, cercano di non mollare la presa, ma si va negli spogliatoi con uno scarto consistente: è 46-32.

Si ritorna sul parquet e il canestro del -12 di Rando è l’ultimo slancio della Vis. Ancora Pusinanti e Cattani vanno a segno, e la Despar scappa sul 55-39, rispondendo colpo su colpo ai tentativi di rientro avversari: con le triple di Dalpozzo e Beccari sulla sirena è 66-48 a dieci minuti dal termine, quando i granata dilagano e i bolognesi alzano bandiera bianca: finisce 88-60.