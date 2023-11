BASKET SERIE D. Doppietta con Imola: l’Artusiana ospita l’International,. Scirea col Grifo

Sfida importante per l’Artusiana Forlimpopoli che, superato il giro di boa del girone di andata, questa sera alle 21.15 ospita l’International Imola per un match che potrebbe consolidare le ambizioni della truppa di coach Marcello Casadei. La giovane formazione imolese ha finora alternato buone gare ad uscite decisamente più opache: Samuel Roli (17 punti di media) e Filippo Poloni (12) sono i giocatori più pericolosi di una formazione che tra le sue fila schiera anche il forlivese Troisi e Federico Spagnoli, figlio di quel Fabio che dal 2005 al 2011 è stato, in campo, il faro degli anni più sfarzosi e importanti della società artusiana.

Domani alle 18.30, invece, il Gaetano Scirea è atteso dal delicato scontro sul campo della Grifo sempre di Imola: dopo un buon avvio, gli imolesi sono reduci da 7 ko e vincere per lo Scirea significherebbe mantenere lontana la zona playout. Tra i grifoni attenzione al pivot, scuola Ca’ Ossi, Mohamed Syla: viaggia ad oltre 13 punti a gara.

v. r.