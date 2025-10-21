Basket Serie D. Il primo sorriso del Vela Viareggio. Battuto Castelfranco senza strafare

vela viareggio

59

castelfranco

55

VELA VIAREGGIO: Lippi 24, Albizzi 11, Romani 10, Biagiotti 3, Lopes Siera 2, Ghiselli, Giannecchini, Pasquini, Bartelloni, Albizi Andrea, Bertuccelli 9, Nieri. All. Bonuccelli N.

CASTELFRANCO FROGS: Castellacci 2, Casini 3, Foschi 14, Valloni 2, Masotti 4, Pieracci, Redini 3, Bacchi 3, Conti 15, Giungato 3, Giunti 1, Speranza 5. All. Innocenti Camiciottoli.

Note: questi i parziali dei tempi 17-21; 31-33; 42-47; 59-55.

CAMAIORE – Contro Castelfranco è arrivata per il Vela Viareggio la prima vittoria nel campionato di serie D di basket. Senza strafare la formazione viareggina ha portato a termine il successo dimostrando un certa sicurezza prendendo il comando nel momento più importante; ovvero dopo un paio di minuti nell’ultimo quarto e mantenendolo con netta supremazia fino al termine. Ottimo il debutto di Lippi che, dopo i primi minuti di assestamento ed una certa emozione per il ritorno, ha dimostrato la sua confidenza col canestro realizzando ben 24 punti mentre Albizzi, dopo una nottata quasi in bianco per problemi d’insonnia, ha condotto bene le azioni oltre ad arrivare anche lui in doppia cifra. Ottimo Romani particolarmente a suo agio nei rimbalzi e nell’occasione anche buon realizzatore.

Buona anche la prova di Bertuccelli senza dimenticare quella di tutti gli altri scesi in campo sempre impegnatissimi a dare il loro apporto. Insomma, per il Vela una bella vittoria che nelle prime tre frazioni (tutte terminate in svantaggio anche se leggero) sembrava molto lontana, quasi impossibile. Ora, con i primi due punti in classifica, in tutto l’ambiente si guarda al futuro con più ottimismo. Un rasserenamento che promette decisamente bene.

Eraldo Di Simo