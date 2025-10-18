Basket Serie D. Il Vela cerca punti ospitando il Castelfranco. Il ritorno di Fabio Lippi aggiunge forze fresche

Per la terza del campionato di serie D di basket Vela Viareggio di nuovo in casa a Camaiore dove alle 18,15 dovrà vedersela contro Castelfranco, squadra a fasi alterne già affrontata molte volte in questi anni. Come al solito sarà un avversario temibile ma non per questo impossibile da battere. E’ ciò che pensano in casa Vela che oggi pomeriggio scenderà in campo con una bella novità. Parliamo del ritorno del venticinquenne Fabio Lippi che, dopo qualche anno in serie superiore nel BCL Lucca, ha deciso di tornare nella società che ha visto i suoi primi passi nelle giovanili e poi in prima squadra. E’ conosciuto come un grande realizzatore ed è proprio quello che la squadra di Nicola Bonuccelli aveva bisogno per affiancare l’altrettanto grande Albizzi. Insomma, le cose potrebbero cambiare con questi due affezionatissimi al canestro, una difesa molto attiva ed istintivamente portata a lottare. Il pubblico, che si spera numeroso, è già in ansia con i più ottimisti già pronti ad assistere ad una bella partita seguita, ovviamente, dalla vittoria. La prima di questa stagione in attesa di molte altre. Preparazione perfetta in questi giorni, morale alle stelle, un benvenuto a Fabio e via alla ricerca del successo.

e.d.s.