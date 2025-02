Basket Serie D. Il Vela crolla nell’ultimo quarto. Fischiati troppi falli contro

Vela Viareggio 77 - Basket Cerretese 92

VELA VIAREGGIO: Spilotro 2, Nieri, Spinelli 15, Albizzi 23, Ghiselli 13, Mori 6, Rpmani 6, Bertuccelli, Bo 6, Biagiotti 2, Lopes Siera 4: All. Bonuccelli N.

CERRETESE: Ticciati 22, Desideri, Bianchi 12, Masoni 14, Barbetta 6, Martini 18, Braico, Camiciottoli 2, Martelli 9, Kamal 9. All. Brotini.

Arbitri: Panelli di Montecatini e Nucci di Pistoia.

Note: parziali: 23-21; 46-39; 61-59; 77-92. Tiri liberi. Vela Viareggio: 14/18; Cerretese: 34/52.

CAMAIORE – Una batosta per il Vela nella prima casalinga di ritorno. Una sconfitta inaspettata ma soprattutto immeritata. Una partita lottatissima da entrambe le contendenti ma, fino a circa sei minuti dalla fine, condotta dai viareggini con un certa tranquillità; mai con vantaggi rassicuranti ma sempre al comando. Nel primo quarto, nel secondo, nel terzo e nell’ultimo finché non si è arrivati intorno alla metà. I problemi sono giunti proprio quando, una volta raggiunto un 69-61 che a così poco dalla sirena finale cominciava a far ben sperare, il Vela ha smesso di giocare. O meglio di realizzare. Fino al punto da farsi in breve raggiungere e superare dagli avversari che con un parziale di 9-0 a loro favore li ha portati sul 69-70. Da quel momento è iniziato lo show arbitrale. Ogni pochi secondi gioco fermo ed ospiti in lunetta per falli discutibili con il Vela impossibilitato a giocare come avrebbe voluto. Certo un po’ di stanchezza può avere influito ma con 52 tiri liberi per la Cerretese non si può fare a meno di pensar male. Insomma, per il Vela una buona prestazione finita però in maniera sbagliata e ingiusta.

Eraldo Di Simo