Basket serie D. Il Vela va a Livorno con il morale alto

Quarta di campionato di basket di serie D e il Vela, reduce dalla sua prima vittoria, se ne va a Livorno dove stasera alle 20 (orario che si addice più ad una cena che ad un match) dovrà vedersela con l’Invictus, due punti all’attivo conquistati dai livornesi in trasferta a Donoratico.

Un incontro tra due squadre equilibrate e per questo entrambe con possibilità di vittoria. Di certo sarà una bella partita ma il risultato sarà positivo solo per una delle due contendenti. Inutile aggiungere in cosa sperano gli appassionati viareggini. Come sempre i ragazzi di Bonuccelli si sono allenati con forte intensità studiando insieme al coach la giusta maniera per affrontare gli avversari.

Chiaro che l’arrivo di Lippi (la scorsa giornata miglior realizzatore del girone) fornisca qualche speranza in più rispetto alle prime due partite di questa stagione ma per prevalere occorre comunque il massimo impegno di tutta quanta la squadra. Nell’ambiente e nella più affezionata tifoseria sono certi che sarà così, seppur consapevoli che dall’inizio alla fine sarà l’incertezza a farla da padrona.

e.d s.