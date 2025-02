Basket serie D. La 4 Torri vince venti gare di fila

Venti vittorie in venti partite. Si chiude in modo netto il percorso della Despar 4 Torri di coach Dalpozzo in regular season. I granata hanno mandato al tappeto anche la Benedetto 1964 Cento nel derby della Palestra Giovannina, ultimo impegno della prima fase di campionato.

L’alta intensità dell’avvio è quella che si addice al derby, mal compensata dai tanti errori degli attacchi. Il break che decide il derby arriva nel secondo parziale. I granata subiscono a rimbalzo ma sono impenetrabili in difesa, e azione dopo azione con Mujakovic e Ghirelli scavano il solco, che li porta fino al +18 di metà quarto con i due canestri di Cristoni. Il divario si amplia con Bianchi sul 17-43 e all’intervallo è 20-46 in favore della Despar. Cento non vuole lasciarsi sfuggire così il derby, e rientra dagli spogliatoi con più decisione di una 4 Torri meno determinata, ma i tentativi di riavvicinamento di Sgargi e Parmeggiani sono annullati prima dai canestri di Beccari e poi dalla tripla di Pusinanti.

Ormai i giochi sono fatti, ma Cento continua a giocare anche dopo la bomba di Ghiselli del +29: finisce 63-84.