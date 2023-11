Basket serie D. La 4 Torri ritrova il successo fuori

Una prestazione di carattere e la Despar 4 Torri ritrova una vittoria in trasferta che mancava dal 29 settembre all’esordio in campionato a Forlimpopoli. Venerdì sera, sul caldissimo parquet del Palazzetto Melandri a Massa Lombarda, i granata, trascinati da un sensazionale Bertocco da 26 punti (e 12 falli subiti), hanno avuto la meglio sui padroni di casa per 68-78 al termine di una partita giocata per 40 minuti sul filo della tensione.

Questo il tabellino dei granata, bravi anche a gestire il finale di partita.

Despar 4 Torri Ferrara: Bianchi 11, Ghirelli D. 6, Leprotti 6, Pusinanti (c) 10, Beccari 10, Bertocco 26, Ciaroni 2, Marchetti, Bonfà n.e., Verrigni n.e., Ghirelli L. 7. All.: Villani.