Basket serie D: la 4 Torri scivola con il fanalino del girone

Alla decima giornata di campionato cade l’imbattibilità del Pala 4T: il fortino dei granata, dopo 4 vittorie consecutive, non resiste sotto i colpi di Castel San Pietro Terme, che si porta a casa 2 punti staccando l’ultimo posto in classifica vincendo 67-74. I bolognesi conducono praticamente sempre la gara, tirando con percentuali strabilianti da 3 punti con Pedini, autore di 28 punti, e Zuffa (10). L’ultima in classifica passa nel fortino della Despar, che forse ha sottovalutato una squadra che invece ha sfruttato al meglio le sue armi.