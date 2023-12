Basket serie D: la Despar 4 Torri si arrende alla capolista

despar 4 torri

54

pall. budrio

70

Parziali: 16-17; 27-40; 38-53

Despar 4 Torri: Bianchi 2, Ghirelli D. 2, Leprotti 4, Pusinanti (c) 15, Milosavljevic n.e., Beccari 4, Bertocco 1, Ciaroni 12, Cristoni 4, Bonfà n.e., Ghirelli L. 9, Salih 1. All.: Villani.

Pallacanestro Budrio: Pirazzoli 2, Fornasari 17, Betti 11, Zuccheri, Todeschini n.e.

Quaiotto 13, Cesario 4, Curti (c) 6, Bovoli 2, Turrini 4, Longhi 6, Tinti 5. All.: Melotti.

Arbitri: Simoni, Benini.

Niente regalo di Natale per la Despar 4 Torri, che non può nulla contro la capolista Budrio. I granata reggono il colpo per un quarto e mezzo, poi nel secondo periodo arriva il break decisivo degli ospiti.