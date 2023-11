Basket serie d. L’Artusiana riparte con Massalombarda. Domani lo Scirea

Dopo la gara non disputata la scorsa settimana, torna in campo stasera alle 21.15 l’Artusiana Forlimpopoli che ospita alle 21.15 la nepromossa Massalombarda. Sfida da non sottovalutare per i ragazzi di coach Marcello Casadei contro una formazione di grande spessore, che può contare sull’ex Simone Fabiani (oltre 20 punti di media finora), ma anche su giocatori come Fabio Delvecchio, Francesco Orlando e Umberto Pietrini, tutti con importanti esperienze in categorie superiori.

Impegno difficile anche per il Gaetano Scirea, che dopo la scoppola subita ad Argenta, ospita domani alle 18.30 i BianconeriBa di Baricella, reduci dal ko contro Budrio e dallo stop regolamentare contro l’Abf. Minozzi e Legnani sono veterani scomodi vicino a canestro, mentre Poli, Sitta e capitan Frazzoni portano pericolosità perimetrale ed energia.