Basket serie D. L’Artusiana sul velluto in casa del fanalino L'Artusiana ha vinto nettamente il match contro il fanalino di coda Castel San Pietro, 58-71. La gara si è decisa nel primo tempo, quando i forlimpopolesi hanno trovato con precisione la via del canestro e hanno chiuso la strada ai padroni di casa. Quarto successo di fila per l'Artusiana.