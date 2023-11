Basket serie d. L’Artusiana vince anche a tavolino

Due successi in pochi giorni. Per l’Artusiana Forlimpopoli è arrivata la vittoria a tavolino contro i Bianconeriba Baricella: la partita del 3 novembre non fu giocata per l’altezza non regolamentare dei canestri. Una settimana dopo, l’Artusiana ha ottenuto un brillante successo in rimonta contro Massalombarda: 74-64 (10-18; 25-36; 51-51).

Nel primo tempo, gli ospiti prendono subito il controllo del match, portandosi prima sul +8 nel primo quarto e poi via via fino sul +14. La prima reazione arriva a ridosso della pausa lunga. Ma è dopo l’intervallo che Colombo e Nucci entrano in ritmo. L’ultimo quarto corre tutto sul filo dell’equilibrio, ma nel finale prima Nucci, poi Cristofani segnano i canestri che valgono l’allungo e una vittoria che regala il momentaneo quarto posto per l’Abf.

Il tabellino: Gorini 13, Giannessi ne, Valgimigli, Nucci 14, Cristofani 9, Piazza 9, Buda ne, Lanzoni 4, Colombo 13, Vadi 2, Agatensi 10. All.: Casadei.