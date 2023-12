Basket serie D, lo Scirea chiede strada al Riccione

Dopo il ko nel derby dell’ultimo turno, alle 18.30 torna in campo il Gaetano Scirea per l’ultima gara casalinga del 2023. A salire sul Colle sarà il Basket Riccione, formazione di metà classifica. A disposizione di coach Maurizio Ferro c’è un roster dotato di grande fisicità e talento: sotto le plance si alternano Russu e l’icona minors Thomas Calegari, mentre tra gli esterni, il punto di riferimento è il classe 2003 scuola Ca’ Ossi Nicola Gardini (quasi 22 punti di media) e il duo Gori-Cruz. Un successo sarebbe prezioso per i ragazzi di coach Solfrizzi, per interrompere la striscia negativa.