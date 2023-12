Basket serie D. Lo Scirea domina: 5 in doppia cifra

Importante successo per il Gaetano Scirea, che riprende subito la marcia dopo il ko nel derby, battendo Riccione con il rotondo punteggio di 91-65 (23-19; 42-40; 69-58). Dopo un primo tempo equilibrato, lo strappo arriva dopo l’intervallo, quando lo Scirea porta ben cinque giocatori in doppia cifra. Sul +11 del 30’ dilagano conquistando due punti importanti per la classifica e per il morale in vista del difficile match del prossimo weekend sul campo di Russi.

Il tabellino: Poggi 17, Maltoni 12, Angeletti 14, Torelli 15, Bessan 16, Spagnoli 9, Sovera 4, Corzani 2, Giuliani, Adamo 2, Mordenti, Pugliese ne. All. Solfrizzi.