BASKET SERIE D. Lo Scirea non regge all’urto dell’Omega

Niente da fare per il Gaetano Scirea, che resta in scia per un tempo sul campo dell’Omega Basket: 84-72 (27-29; 44-42; 66-51) il finale. La gara era partita bene per i bianconeri, capaci di portarsi avanti guidati dalla verve dell’ispirato Maltoni. Dopo la pausa lunga, però, Omega ribalta l’inerzia del match, chiudendo la via del canestro agli ospiti e colpendo nel pitturato. Dal -15 del 30’, lo Scirea prova timidamente a rimettere in discussione il match, ma i bolognesi conquistano il successo senza troppi patemi.

Scirea: Poggi 15, Angeletti 14, Maltoni 20, Bessan 2, Torelli 7, Sovera 2, Adamo, Corzani, Mordenti, Bellini 5, Giuliani 7, Pugliese. All. Solfrizzi.