Basket - Serie "D» maschile regionale. Libertas contro Carrara. Romani: "Team forte»

La Libertas torna di nuovo sul parquet domani, alle 18.30, al palazzetto di San Concordio, per ospitare Carrara Legends. "Quarta giornata – ha spiegato coach Romani – spostata di giorno e di sede per l’indisponibilità del “Palatagliate” per i Comics. Affronteremo Carrara, una neopromossa dalla Promozione. E’ una squadra di grande qualità con giocatori importanti che hanno disputato stagioni da protagonisti in serie “C”, come Donati, sicuramente uno dei lunghi più validi di tutto il campionato".

"Su di lui dovremo fare un gran lavoro – ha aggiunto il coach biancorosso –, perché è un elemento molto completo, con tanti punti nelle mani; ma anche su Fontanelli, un esterno di due metri, dotato di un ottimo tiro; poi c’è Viola, una guardia con esperienza in “C” e l’ala Diamanti; per finire con Leonardi, un buon playmaker. Tutti insieme contribuiscono a formare una squadra molto fisica. Hanno iniziato bene, vincendo le due partite iniziali e riposando nell’ultimo turno. Noi dovremo fare una prestazione importante".

"L’obiettivo – ha concluso il tecnico – è cercare di crescere, facendo più attenzione in fase difensiva e cercando di avere più coraggio. Siamo in crescita e siamo pronti a dar battaglia".

Alessia Lombardi