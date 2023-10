Basket - Serie "D» maschile regionale. Libertas vince

Libertas LUCCA

66

Carrara Legends

51

LIBERTAS LUCCA: Puccinelli, Canciello 5, Giusti, Lorenzi 16, Lombardi 4, Piercecchi 5, Guidi 14, Cecconi 9, Brunelli, Tonacci 13. All.: Romani.

CARRARA LEGENDS: Viaggi 12, Bordigoni 2, Diamanti, Benfatto, Donati 11, Tongiani 5, Viola 5, Perelli 2, Leonardi 14. All.: Fiorani.

Arbitri: Sizzi di Prato e Gigoni di Livorno.

Note: parziali 23-18, 36-29, 49-39.

LUCCA - Secondo successo consecutivo per la Libertas che, alla palestra di San Concordio, batte il Carrara Legends. I ragazzi di Romani partono subito bene e già il primo quarto va in archivio sul 23 a 18. Anche il secondo si conclude con i biancorossi in vantaggio per 36 a 29, grazie ad un buon gioco ed un buon pressing. Al rientro degli spogliatoi dopo l’intervallo lungo, Carrara prova a riportarsi sotto, ma la Libertas chiude anche questo quarto in vantaggio per 49 a 39 e, con un’attenta fase difensiva, prova a tenere sotto crontrollo gli avversari.

Nell’ultimo quarto i ragazzi di Romani sono bravi a gestire il vantaggio ed a incrementarlo. E, alla fine, arriva questo meritato successo, al termine di una bella partita ben giocata dai biancorossi.

La Libertas tornerà di nuovo sul parquet domenica 5 novembre, alle 18, sul campo dell’Audax Carrara; un’altra difficile sfida, valida per la sesta giornata di campionato. Ma questi due successi devono assolutamente proiettare i biancorossi ad affrontare questa partita nel migliore dei modi.

Alessia Lombardi