Basket serie D. Niente da fare a Lucca. Vela costretto alla resa

libertas lucca

78

vela viareggio

57

LIBERTAS LUCCA: Canciello 20, Servadio 2, Mattei, Lorenzi 15, Fracassini 15, Piercerchi 5, Guidi 7, Cecconi 14, Brunelli, Tonacci. All: Romani.

VELA VIAREGGIO: Albizzi 11, Ghiselli 4, Taylor, Biagiotti 15, Lopes Siera 10, Simonelli L. 5, Bo 9, Palia, Giamattei, Romani 3, Simonelli F., Giannini. All. Bonuccelli N.

Arbitri: Sferruzza di Fienze e Luciano di Altopascio.

Note: parziali 29-15; 41-28; 65-45; 78-57.

LUCCA – Nell’ultima d’andata il Vela, impegnato a Lucca contro una delle tre squadre che insieme conducono la classifica, niente ha potuto fare nonostante quella buona dose di ottimismo che le due ultime vittorie consecutive avevano portato. La formazione di casa ha dominato dall’inizio alla fine contro un avversario che nemmeno per un attimo ha fatto sperare in qualcosa di buono. I giovani di Bonuccelli hanno messo in campo l’impegno di sempre ma non è bastato e probabilmente anche il lungo stop al campionato ha influito molto sulla loro pessima prova. Insomma, in 40 minuti di gioco non si è vista mai una vera e propria partita e nemmeno qualcosa che potesse assomigliarle. Al punto che non esiste una cronaca vera e propria. La Libertas ha cominciato e finito in testa portando tranquillamente a termine una vittoria che nemmeno si aspettava così facile. Semplicemente Lucca sempre avanti di molte lunghezze con i viareggini che mai sono riusciti ad andare sotto i meno dieci come si vede chiaramente nei parziali delle quattro frazioni: 29-15 la prima, 41-28 la seconda e 65-45 la terza. Ed anche il risultato finale (78-57) la dice lunga sul dominio lucchese. Prossima partita per il Vela ancora in trasferta, a Carrara contro l’Audax per la prima di ritorno. Un ritorno che tutti sperano possa essere anche quello di un ritorno al successo per i giovani di Bonuccelli pur se tutti sanno, dai tifosi al coach ed ai ragazzi che scenderanno in campo, non sarà per niente facile.

e.d.s.