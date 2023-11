Basket serie D. Oggi arriva la capolista. Vela, serve un miracolo

E’ la settima di andata del campionato di serie D di basket e per il Vela è il momento di affrontare la capolista Rosignano, ancora imbattuta e probabilmente lo resterà a lungo. Giusto per far capire che un affermazione della compagine viareggina sembrerebbe proprio da escludersi. Salvo miracoli naturalmente.

La differenza di valore tra le contendenti è troppa e difficile da colmare. Meglio sarebbe dire impossibile ma non vogliamo del tutto escludere quell’unica possibilità su mille di un insperato successo. Una su mille ma i ragazzi di Bonuccelli non si sentono di escluderla del tutto per come si sono allenati in settimana e per come scenderanno in campo. Decisamente e coscientemente inferiori ma agguerriti più di sempre alla ricerca di qualcosa che ai più appare introvabile.

Insomma, anche oggi Ghiselli e compagni non vogliono assolutamente sentir parlare di sconfitta prima dello scoccare del quarantesimo minuto di gioco. Al momento sembra che la formazione possa essere al completo e di certo, anche ben conoscendo la forte superiorità ospite, non mancherà qualche emozione. Si gioca alle 18,30 al palazzetto di Camaiore dove si spera di vedere un folto pubblico pronto a sostenere i padroni di casa.

e.d.s.