Basket serie D. Quarta vittoria di fila, Poggibonsi batte Legnaia

Quarta vittoria di fila per la Paolo Nesi Group Poggibonsi Basket nel girone C di serie D. I giallorossi di coach Franceschini hanno avuto la meglio dei Jokers Legnaia col punteggio finale di 69-52 confermando l’ottimo momento di forma. "Sono contento che abbiamo chiuso questo ciclo di sei partite nel migliore dei modi, vincendo tre gare in una settimana". Questo commento di coach Filippo Franceschini dopo il successo su Legnaia. "Sono state tutte partite diverse tra loro, ma affrontate con la giusta attenzione nonostante stavolta ci fossimo presentati alla palla a due con una serie di problemi fisici e molta stanchezza". E ancora: "Senza Mucci, fuori precauzionalmente per un infortunio riportato in settimana, la squadra ha comunque giocato molto bene anche se in momenti chiave della partita siamo stati troppo spreconi – ha sottolineato –. Dobbiamo migliorare perché spesso quando cala la tensione ci disuniamo e non siamo lucidi per chiudere la partita. Sono comunque contento perché la squadra mi segue e cerca di mettere in campo quello che facciamo durante la settimana e i progressi si vedono". Adesso per Juliatto e compagni arriva il turno di riposo, che sarà molto utile per recuperare le energie e i vari acciacchi. Tra due settimane, sabato 18 alle 18,30, in programma la trasferta di Firenze in casa Affrico che al momento è a quota 10 in classifica come lo stesso Poggibonsi. "Sarà una partita fondamentale per capire a che punto siamo nel lavoro e testare il percorso di crescita – ha concluso il coach –. Sarà una bella partita che tutti noi non vediamo l’ora di giocare".

Questo il tabellino finale dei giallorossi: Tordini, Del Cucina 25, Ceccatelli 2, Rovini, Ravenni 2, Testi 8, Mucci, Rumachella 5, Maestrini 15, Juliatto 12. Allenatore Franceschini.