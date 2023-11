Basket serie D, sabato sera a Bertinoro. Scirea-Artusiana, dopo 11 anni torna la classica e sentita sfida

Sabato sera, a Bertinoro, torna uno dei derby più belli e sentiti del basket minore forlivese: Gaetano Scirea-Artusiana Forlimpopoli, per lunghi anni una delle più sentite rivalità territoriali, tra due società veraci e due squadre spesso in lotta per obiettivi simili. Per ritrovare l’ultima stagione in cui giocarono insieme occorre andare indietro al campionato 201112, quando si sfidarono in C Regionale: a fine annata Forlimpopoli concluse il suo ciclo autoretrocedendosi in Promozione, mentre i bianconeri conquistarono una storica promozione nell’allora C1, dove poi hanno militato per un decennio. In quella stagione entrambe le sfide furono vinte dallo Scirea di coach Serra, che in campo poteva contare su Enrico Solfrizzi il quale sabato sera sarà l’unico reduce di quegli scontri epici, ora nelle vesti di viceallenatore al fianco del fratello Emiliano.

"La stagione sta andando secondo i pronostici: in ogni gara dobbiamo dare il massimo, anche se per un gruppo così giovane e rinnovato come il nostro non è cosa facile – riconosce Solfrizzi –. Sabato sarà una gara molto difficile per noi contro una squadra forte come l’Artusiana, che gioca con nove senior e che, con l’innesto di Colombo, può pure ambire alla finale. Noi venderemo cara la pelle e vedremo cosa accadrà".

Sarà una sfida intensa, tra due formazioni che vivono momenti diversi: se lo Scirea arriva al match con tre sconfitte in quattro partite, sull’altra sponda Forlimpopoli è reduce da ben cinque successi di fila. "Viviamo un buon momento dopo un avvio un po’ a rilento", racconta Enrico Ronci, forlimpopolese purosangue, già under delle prime stagioni della storia Abf e poi, dopo un decennio tra campo e panchina nei Baskérs, oggi fido scudiero di Marcello Casadei. "Al momento il morale è alto, ma sabato sappiamo che sarà battaglia vera: a Bertinoro non è mai facile per nessuno e il ko di Baricella lo dimostra. Ci aspettiamo un’avversaria aggressiva e intensa". Il pronostico sembra tutto a favore dell’Artusiana, ma attenti alle sorprese: "Siamo consapevoli della nostra forza – ammette Ronci –, ma in un derby le variabili sono sempre molte: basta una serata storta al tiro, qualche fischio sbagliato, un po’ di emotività ed ecco che tutto può essere sovvertito. Quindi guai a dare qualcosa per scontato". C’è attesa dunque per rivedere nella nuova Divisione Regionale 1 una sfida tra due realtà storiche che rianima i campanili.

Valerio Rustignoli