Basket serie D. Scirea-Artusiana, a Bertinoro è il giorno del derby d’altri tempi

Aria di derby al PalaColombarone di Bertinoro, dove questa sera alle 18.30 si affrontano Gaetano Scirea ed Artusiana Forlimpopoli, rianimando una rivalità storica del basket minore forlivese tra due formazioni che non si affrontano dal 2012. Diverse le ambizioni, diversi i momenti delle due squadre, con i bianconeri reduci da tre sconfitte in quattro gare e gli artusiani in striscia positiva da ben cinque partite e lanciati verso il definitivo aggancio al gruppo di testa. Da un lato, l’aggressività dello Scirea, che cercherà nel duo Poggi-Bessan il proprio riferimento in attacco; dall’altro la profondità del roster a disposizione di coach Marcello Casadei e delle tante bocche da fuoco, da Nucci a Colombo, in grado di fare male. Sarà una sfida imprevedibile e vibrante, tutta da vivere.