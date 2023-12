Basket serie D. Trasferta a Russi per la Despar 4 Torri

La Despar ci riprova: il tracollo casalingo di sabato contro Castel San Pietro Terme è alle spalle e oggi i granata sono attesi dall’ultima trasferta dell’anno solare.

Ad aspettarli il fanalino di coda del campionato: il Basket Club Russi è rimasto da solo a 2 punti proprio dopo il successo di Castel San Pietro, che ha staccato l’ultimo posto con la vittoria al Pala 4T.

La 4 Torri è chiamata a una risposta di grande carattere, senza sottovalutare l’avversario e senza ripetere gli errori commessi nello scorso turno di campionato, dettati da poca emotività e scarsa energia messa in campo.

Inoltre la classifica generale inizia a sgranarsi, motivo in più per i granata per tentare di fare bottino pieno, anche in vista del turno di riposo, previsto per l’ultima giornata prima della sosta natalizia.

I ravennati di coach Tesei cercano invece la seconda vittoria stagionale dopo il successo contro l’International Imola del 27 ottobre.

Palla a due stasera alle 21,15 al palazzetto Valli di Russi.

re. fe.