Basket serie D. Trasferta proibitiva a Livorno per il Vela Viareggio. Contro l’Invictus servirebbe un’impresa epica

Dopo due recuperi casalinghi, il primo contro Calcinaia inaspettatamente vinto ed il secondo, avversario il Bellaria Pontedera, altrettanto inaspettatamente perso, il Vela Viareggio torna al suo regolare cammino nel campionato di serie D di basket dopo il previsto riposo dell’ottava di andata. Lo fa con la trasferta di Livorno dove si troverà di fronte l’Invictus, squadra particolarmente temibile in questo campionato come fa chiaramente capire la sua seconda posizione in classifica seppur assieme ad altre tre. Insomma, i ragazzi di Nicola Bonuccelli oggi alle 19 si troveranno ad affrontare una compagine sulla carta di gran lunga superiore, con il pronostico ovviamente contro ma con l’impegno di sempre. Come dire: non si può dare per scontata la sconfitta. Le difficoltà ci sono, inutile nasconderlo, ma Ghiselli e compagni cercheranno di superarle per riuscire almeno a sperare fino all’ultimo in un successo. Come quello, l’unico finora, contro Calcinaia al termine di una partita giocata da tutti in maniera perfetta. Con pochissimi giorni di preparazione ma con il ritorno in campo di Albizzi, i viareggini vanno nella città labronica per vincere. Sembra una parola grossa ma qualche piccola speranza esiste.

e.d.s.