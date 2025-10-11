Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Basket serie D. Trasferta quasi proibitiva per il Vela. A Valdicornia contro una delle più forti

Basket serie D. Trasferta quasi proibitiva per il Vela. A Valdicornia contro una delle più forti

A una settimana dalla sconfitta casalinga nella prima del campionato di basket di serie D, il Vela Viareggio ci...

di ERALDO DISIMO
11 ottobre 2025
Lo sport del basket

Lo sport del basket

XWhatsAppPrint

A una settimana dalla sconfitta casalinga nella prima del campionato di basket di serie D, il Vela Viareggio ci riprova oggi in trasferta ma, a prima vista, è molto difficile possa riuscire nell’intento. L’avversario è infatti il Valdicornia, una squadra da anni tra le migliori del girone contro la quale poche volte si è riusciti ad avere la meglio. In ogni caso la speranza è l’ultima a morire ed è proprio quello che i suoi tifosi faranno. Sia a chi rimane a casa o a chi seguirà la squadra non resta che sperare. Dal canto loro i ragazzi di Bonuccelli si sono allenati come dovevano e qualcuno sembra addirittura ottimista. Sulla formazione, al momento di scrivere, nessuna novità ma niente di più facile possa essere la stessa di sabato scorso. Insomma: tutto pronto. Che fosse un campionato difficile si è sempre saputo e di certo non sarà una passeggiata quella da ora alla fine d’aprile. E men che meno la partita in programma questa sera. Il Valdicornia è reduce dalla sua vittoria in trasferta a Calcinaia ed ha fermamente intenzione di continuare così. Sulla carta ne ha tutte le possibilità. La partita è in programma a Campiglia Marittima alle 21, 15 ed in caso di bel tempo una gita da quelle parti non è affatto da ignorare.

e.d.s.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su