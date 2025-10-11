Basket serie D. Trasferta quasi proibitiva per il Vela. A Valdicornia contro una delle più forti

A una settimana dalla sconfitta casalinga nella prima del campionato di basket di serie D, il Vela Viareggio ci riprova oggi in trasferta ma, a prima vista, è molto difficile possa riuscire nell’intento. L’avversario è infatti il Valdicornia, una squadra da anni tra le migliori del girone contro la quale poche volte si è riusciti ad avere la meglio. In ogni caso la speranza è l’ultima a morire ed è proprio quello che i suoi tifosi faranno. Sia a chi rimane a casa o a chi seguirà la squadra non resta che sperare. Dal canto loro i ragazzi di Bonuccelli si sono allenati come dovevano e qualcuno sembra addirittura ottimista. Sulla formazione, al momento di scrivere, nessuna novità ma niente di più facile possa essere la stessa di sabato scorso. Insomma: tutto pronto. Che fosse un campionato difficile si è sempre saputo e di certo non sarà una passeggiata quella da ora alla fine d’aprile. E men che meno la partita in programma questa sera. Il Valdicornia è reduce dalla sua vittoria in trasferta a Calcinaia ed ha fermamente intenzione di continuare così. Sulla carta ne ha tutte le possibilità. La partita è in programma a Campiglia Marittima alle 21, 15 ed in caso di bel tempo una gita da quelle parti non è affatto da ignorare.

e.d.s.