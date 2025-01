Basket serie D. Tutto facile a Bologna per la Despar 4 Torri

Non sente il peso delle due trasferte molto ravvicinate la Despar 4 Torri. A distanza di quarantotto ore dal successo su Masi, anche i Bombers devono arrendersi alla truppa di Dalpozzo, che centra il diciottesimo successo di stagione (57-79). Come da previsioni, i Bombers partono agguerriti con il 4-0 firmato da Damiano e Buriani, che con la tripla allunga sul 7-2. I padroni di casa tirano con ottime percentuali, la Despar, però, non è da meno, e con Cattani e Bertocco agguanta il pari a quota 13. Beccari con due triple apre il secondo parziale: un altro tiro dalla distanza di Dalpozzo fa scappare la Despar sul 23-32. I granata trovano i giusti meccanismi in attacco, e ancora Beccari, incontenibile, sigla il +11. Il minibreak di 4-0 è immediatamente ricucito con una difesa serrata e i canestri di Mujakovic e Bertocco, e nemmeno la zona crea problemi alla manovra offensiva della 4 Torri, che all’intervallo comanda sul 32-47. Nella ripresa la gara si fa divertente: la Despar è in controllo, i Bombers provano a ridurre lo svantaggio, fino ad arrivare sul 41-53 con Gandolfi. Basta poco alla 4 Torri per respingere il riavvicinamento, grazie ai sette punti di fila di Bianchi e Ghirelli del +19: i granata adesso si divertono e fanno divertire, scollinando oltre quota venti punti di scarto, per il 44-71 di fine terzo parziale. L’ultimo periodo vede i ritmi abbassarsi vertiginosamente, ma la Despar controlla e chiude in tranquillità.