Basket serie D. Un Vela opaco perde il derby

Vela sconfitto a Lucca contro Libertas in una partita opaca dove gli uomini di Bonuccelli (squalificato e sostituito dal vice Della Longa) non hanno mai brillato. Una prestazione passabile ma non sufficiente per poter pensare di prevalere. Una brutta partenza ha subito fatto capire come sarebbe andata con un 9-0 che poi la formazione viareggina non è riuscita a recuperare nonostante le buone prove in attacco di Ghiselli e Bo con un ottimo Romani sotto canestro in difesa. Nella prima frazione si arriva a -15 per poi terminarla sul 23-13. Nella seconda un leggero calo dei padroni di casa di casa permette al Vela di arrivare ad un incoraggiante -2 (32-30) intorno a metà tempo ma è questione di un attimo e al momento di andare al riposo il punteggio è di nuovo sul 48-36. Al ritorno in campo il Vela peggiore con il tabellone del punteggio che sale solo per gli avversari fino ad arrivare al 58-42, massimo vantaggio della partita che si riduce un po’ al 30’ (65-54) grazie anche a due bei canestri di Biagiotti e Spinelli. L’ultima frazione serve solo a confermare che per il Vela non c’è più niente da fare.

Eraldo Di Simo