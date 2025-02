Basket serie D. Vela in missione con la Libertas

Nella terza di ritorno Vela impegnato oggi a Lucca (Palatagliate 21,15) contro la Libertas, incontro difficilissimo ed incerto con la formazione di casa impegnata a far dimenticare la sconfitta dell’andata ed i viareggini intenzionati invece a ripetere la bella prestazione di mesi fa. Sarà per loro comunque un’impresa dopo che, non contenti del loro pessimo arbitraggio, i direttori di gara hanno calcato la mano nel riferire quanto accaduto. Non è successo niente di particolare tranne qualche reclamo, solo a parole, un po’ agitato. Insomma, hanno esagerato nel raccontare. Cosa che ha portato alla squalifica del campo (prossima partita a porte chiuse), una giornata a coach Bonuccelli, stessa pena per Mori espulso nel finale e, come se non bastasse, ce n’è stato anche per Palmerini addetto agli arbitri che, secondo loro, non ha svolto il suo compito come avrebbe dovuto. Insomma becchi e bastonati come dice un vecchio proverbio. Vedremo di rimediare stasera ma è duro. Molto duro.

e.d.s.