Basket serie D. Vela, niente da fare a Rosignano

ineos rosignano

83

vela viareggio

66

INEOS ROSIGNANO: Brunelli 21, Dalle Ave 17, Bartoli 11, Rubini 10, Cosimi 8, Ciardi 5, Maffei 5, Tica 2 Zadi 2, Boldrini 2. All. Raspo.

VELA VIAREGGIO: Albizzi 21, Ghiselli 13, Taylor 6, Bo 10, Lopes Siera 5, Simonelli L. 6, Romani, Plaia, Biagiotti 5. All. Bonuccelli N.

Arbitri: Cecchini di Livorno e Cornacchini di Follonica.

Note: parziali: 27-18; 44-29; 63-45; 83-66.

ROSIGNANO – Per il Vela vincere a Rosignano non era solo un sogno, ma un vero e proprio miracolo; come si sa però i miracoli accadono raramente e la formazione viareggina ha dovuto così chinare il capo e cedere all’avversario notoriamente più forte e per di più tra le proprie mura. Una partita, quindi, che non ha avuto emozioni e che è andata avanti con la squadra di casa sempre padrona della situazione ed a niente è servito l’impegno degli ospiti che mai hanno concretamente fatto vedere di poter essere in grado di spuntarla. Dopo l’iniziale recupero (dallo 0-7 al 7 pari) non c’è stato altro di importante se non qualche bella tripla di Ghiselli e quelle di Albizzi ancora una volta top score con i suoi 21 punti realizzati. La partita è arrivata tranquillamente alla fine senza coinvolgere più di tanto gli spettatori di entrambe le fazioni come si vede chiaramente dai parziali delle quattro frazioni. Nessuna preoccupazione comunque in casa Vela che ora se ne va all’obbligato riposo dell’ottava giornata con le speranze di salvezza ancora intatte.

La posizione in classifica è incoraggiante per la formazione viareggina a soli due punti da Carrara, Castelfranco ed Invicutus; proprio quell’Invictus che sabato 9 marzo sarà avversario diretto, al PalaColombi del Centro Zappelli a Viareggio. Questa sì una partita da vincere ad ogni costo per aggiungere ancora qualcosa alle possibilità di salvarsi. Ma ne riparleremo.

e.d.s.