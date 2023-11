Basket serie D. Vela, niente da fare nella trasferta a Livorno

liburnia livorno

83

vela viareggio

72

LIBURNIA LIVORNO: Pardini 12, Mirabelli, Buoni 2, Lorenzini 7, Mori 15, Baccelli 5, Spinelli 12, Stolfi 17, Apolloni, Mannucci, Venditti 8, Pistolesi 5. All. Ferretti.

VELA VIAREGGIO: Albizzi 23, Ghiselli 15, Plaia, Taylor 5, Biagiotti 4, Bo 9, Lopes Siera 4, Simonelli, Romani 12. All. Bonuccelli N.

Arbitri: Marini di Pisa e Barone di Ponsacco.

Note: parziali 29-14; 45-35; 66-51, 83-72.

LIVORNO – Ancora una sconfitta per il Vela impegnato a Livorno, nella sesta di andata, contro il Liburnia. Tanto impegno ma, diciamocelo subito, per la squadra labronica è stata una specie di passeggiata. Troppa la differenza dei valori in campo e lo si è visto sin dall’inizio con i padroni di casa a dominare e gli ospiti continuamente a subire. Fino al punto da arrivare alla fine dei primi dieci minuti sotto di ben 15 lunghezze. Un 29-14 che taglierebbe le gambe a chiunque. Non ai ragazzi di Bonuccelli, però, che riescono a recuperare, seppur leggermente, con un 45-35 al momento di andare al riposo. Ovviamente è solo un’illusione visto che, alla ripresa del gioco, il Vela capitombola talmente da ritrovarsi, intorno alla metà del terzo quarto, con un meno 20 che non lascia spazio a nessuna possibilità di poterla spuntare.

Nemmeno la più piccola speranza. Infatti non succede niente: il Liburnia, pur avendo leggermente mollato per il grande vantaggio accumulato, continua a dettare legge e il risultato a suo favore alla fine non cambia. Ai giocatori viareggini solo un elogio per come si sono comportati nonostante la netta supremazia livornese. Hanno, infatti, sempre combattuto senza mai darsi per vinti pur sapendo che non ce l’avrebbero mai fatta. Una nota a loro vantaggio, questa, che fa ben sperare per il futuro. Non certo per quello prossimo che sarà sabato a Camaiore contro la capolista; ovvero lo scatenato Rosignano che probabilmente terminerà ancora invitto il suo campionato.

e.d.s.