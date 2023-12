Basket (Serie D): vittoria in casa della seconda in classifica. Il Vela firma l’impresa che non ti aspetti

donoratico

76

vela Viareggio

78

DONORATICO: Bruci F. 2, Panicucci, Tinagli 2, Gozzoli 6, Batistini 12, Bruci M. 16, Trassinelli 10, Biagi, Favilli 20, Guglielmi 8, Partigiani, Creatini. All.Triglia.

VELA: Albizzi 14, Ghiselli 17, Taylor 23, Bo 6, Lopes Siera 6, Romani, Gammattei, Biagiotti 10, Simonelli F. Plaia 2. All. Bonuccelli N.

Arbitri: Faisal di Grosseto e Giordani di Piombino.

Note: parziali 17-20; 31-43; 51-56; 76-78.

DONORATICO - Incredibile ma vero! Il Vela, ultimo in classifica con una sola vittoria all’attivo, è andato a prendersi la seconda addirittura a casa del Donoratico secondo in graduatoria. La formazione viareggina, infatti, non ha solo vinto ma, per almeno tre quarti dell’incontro, ha dominato. Gli uomini di Bonuccelli hanno subito preso il comando delle azioni sorprendendo i padroni di casa sicuri di spuntarla facilmente. Albizzi, Taylor e Ghiselli gli hanno invece confuso le idee riuscendo a limitare i loro pochi, parziali recuperi. Insomma un dominio del Vela che ha terminato tutte le frazioni (un po’ meno l’ultima) con vantaggi netti come il 31-43 al riposo. Alla ripresa il Vela lascia intravedere un po’ di stanchezza ma riesce a fermare la rimonta avversaria al -5. Il quarto finale è il più emozionante con gli ultimi, movimentati attimi da cardiopalma quando il Donoratico riesce a passare avanti ma i viareggini grazie anche alla freddezza di Ghiselli, rispondono e portano a casa la vittoria.

e.d.s.