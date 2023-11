Basket: Serie "D1" maschile regionale

Sesta giornata di regular season per la Libertas che, oggi, alle ore 18, sarà di scena sul parquet del "Palavenza", dove affronterà l’Audax Carrara.

"Affronteremo – ha commentato Romani – l’altra squadra di Carrara che ha rinunciato alla serie “C”, ma che rimane, comunque, un roster molto ambizioso, con un quintetto di ottimo livello, con due stranieri come Ramirez, guardia con tanti punti nelle mani ed il finlandese Eeiknharju che vanta due esperienze nella nostra serie “C”, con venticinque punti di media nella stagione, dotato di buon fisico. Poi c’è l’espertissimo playmaker Valenti, il lungo Bianchini e Bertuccelli, esterno esperto. La panchina, forse, è un po’ corta, con tanti ragazzi del settore giovanile, ma hanno qualità nel tiro da tre, visto il buon quintetto che possono schierare".

"Avremo un compito – ha concluso il coach biancorosso – molto difficile, in un contesto molto delicato. Per giocarcela avremo bisogno di una partita con estrema solidità difensiva ed dovreno essere bravi a gestire le loro possibili sfuriate e dovremo cercare di rimanere sempre lucidi, se vogliamo rimanere nella gara. Carrara ha sempre vinto fuori casa e perso in casa e, per questo, dovremo prenderli con le molle".

"Noi – ha concluso il coach – ci approcciamo a questa sfida con un buon morale, la squadra è in crescita, le ultime gare lo hanno dimostrato, ma sappiamo la difficoltà di questo campionato. Valuteremo all’ultimo le condizioni di Lombardi, mentre Fracassini sta continuando il suo percorso di riabilitazione e non ci sarà; ma mi aspetto continuità nella prestazione e siamo pronti ad un’altra battaglia".

La sfida tra Audax Carrara e Libertas sarà diretta da Diego Carboni di Scandicci e Francesco Tabarin di Pistoia.

Alessia Lombardi