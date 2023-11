Basket serie dr1. Colpo grosso di Reggiolo sul campo del Jolly Reggiolo ha sconfitto Jolly per 79-84 e Basketreggio è stato travolto da Giardini per 57-77. Verzellesi e Biello hanno guidato Reggiolo alla vittoria, mentre Kocvara e Zecchetti non sono riusciti a salvare Basketreggio.