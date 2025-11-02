Basket - Serie "DR1» maschile. La Libertas contro Gea per restare al comando

La capolista Libertas, a punteggio pieno in classifica con 8 punti, assieme al Gea Grosseto, affronta, questa sera, alle 19, alla palestra di San Concordio (il "Palatagliate" è indisponibile per "Lucca Comics & Games") Donoratico.

I biancorossi si troveranno di fronte un avversario ostico che, in classifica, si trova con appena due vittorie all’attivo e solo 4 punti raccolti. Un ruolino di marcia che non deve assolutamente far sottovalutare il roster di coach Tirgilia, però, uno dei più esperti del girone.

"Donoratico – ha commentato, infatti, Piochi – rispetto allo scorso anno è una squadra molto diversa, perché ha perso un paio di giocatori importanti, però ha preso Fratto ed altri giovani molto interessanti e ha ripreso Favilli, un giocatore che l’anno scorso era fermo, ma che già due anni fa giocava con questo team. E’ un roster che sta vivendo un momento un po’ particolare: ha vinto due partite in trasferta e perso le due in casa, ma è un gruppo molto ben allenato e una squadra giovane che, secondo me, deve ancora trovare una quadra, ma temibile".

"Noi – aggiunge il coach – dovremo essere bravi a limitare al massimo i nostri errori e a far sì che loro ne facciano tanti e a imporre i ritmi di gioco, sia difensivi che offensivi. Mi aspetto un ulteriore passo in avanti rispetto alla partita fatta contro Pisa, dove abbiamo, comunque, giocato un’ottima gara, ma concesso qualcosa che non dovevamo concedere a livello individuale a qualche giocatore sotto questo punto di vista. Mi aspetto un passetto in avanti".

Arbitri: Samuele Sbaragli e Flavio Galluccio di Casole d’Elsa.

Alessia Lombardi