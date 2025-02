Basket - Serie "DR1" maschile

Match casalingo per lo Skywalkers che, oggi, alle 18, alla palestra "Matteotti" di San Concordio, ospiterà la Cerretese. Sarà una gara importante per il roster amaranto che ha l’obiettivo di centrare un posto nei play-off. Ma la sfida contro la Cerretese sarà un bel banco di prova per i ragazzi di Lupori che si troveranno di fronte un avversario che proverà a portare a casa punti pesanti per il loro campionato.

"La Cerretese – ha commentato Lupori – è una squadra che ci mette sempre in difficoltà. Anche all’andata fu così, visto che riuscirono a dominare il match dai primi minuti, riuscendo a vincere con diciotto punti di distacco. La classifica, in questo momento, vede tante squadre racchiuse in pochi punti e, per questo motivo, sarà importante avere l’approccio giusto, per riuscire a portare a casa i due punti. La Cerretese può contare su ottimi esterni contro Barbetta, Bianchi e Ticciati, ma anche sul lungo Desideri, di grande esperienza".

"Arriviamo – aggiunge il coach – dalla vittoria contro Carrara e, durante la settimana, abbiamo cercato di studiare bene i nostri avversari che, invece, nell’ultima giornata, hanno perso al fotofinish contro Donoratico. Cercheremo di riscattare la sconfitta dell’andata, mettendoli in difficoltà e provando a giocare una buona gara, con il sostegno del nostro pubblico e dei ragazzi del settore giovanile".

La sfida sarà affidata a Daniele Cabizza di Pisa e a Vittorio Filippo Pietro Luciano di Camaiore. Sabato prossimo gli amaranto saranno impegnati alle ore 21.15, nel derbissimo contro la Libertas, al "Palatagliate". Una sfida davvero molto interessante tra due roster che stanno cercando di centrare il miglior piazzamento nella griglia play-off e che daranno vita sicuramente ad una sfida molto interessante e combattuta davanti ad una buona cornice di pubblico.

Al. Lomb.