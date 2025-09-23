Basket - Serie "DR1» maschile. Skywalkers pensa al campionato

Dopo aver detto addio alla Coppa Toscana con la sconfitta contro la Polisportiva Galli, Skywalkers è tornato ad allenarsi in vista del debutto in campionato, previsto, al momento per sabato 4 ottobre, nel derby contro il Vela Viareggio, a Camaiore. I ragazzi di Nalin nonostante l’uscita dalla competizione hanno dato del filo da torcere agli avversari, rientrando in più di un’occasione in partita.

La Polisportiva Galli è sicuramente un roster costruito per vincere, con giocatori di categoria superiore, una delle più forti della "DR1", mentre Skywalkers, nonostante sia un rostrer giovane, non ha assolutamente sfigurato al cospetto di questa corazzata. "Stiamo lavorando bene – ha commentato Nalin – . Ad ogni allenamento l’energia ed il coinvolgimento dei giocatori cresce sempre di più. Cresce anche la fiducia anche in quello che stiamo facendo; dobbiamo solo essere ancora più mentalmente sul pezzo e bravi a capire quello che c’è da fare per compensare il gap fisico che avremo con le nostre avversarie. I ragazzi stanno lavorando bene e mi ritengo soddisfatto per quello che stiamo facendo. Visto che siamo usciti subito dalla coppa, stiamo cercando di mettere insieme qualche amichevole per cercare di mettere minuti importanti nelle gambe e provare anche a migliore certe situazioni di gioco".

Intanto anche la formazione Under 17 amaranto ha preso parte al trofeo "Andrea Bartoli". I ragazzi allenati da Cattani hanno centrato il quarto posto, un buon piazzamento che ha già fatto intravedere il buon lavoro che la società sta facendo sul settore giovanile. Ci sono ancora tante cose da correggere, ma la strada è quella giusta.

Alessia Lombardi