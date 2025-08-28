Basket - Serie "DR1" maschile

La Libertas ha iniziato la preparazione in vista del primo impegno ufficiale di sabato 13 settembre, alle 18.15, al "Palatagliate", quando affronterà, nei sedicesimi di finale di Coppa Toscana - Trofeo Franco Bugliesi, Shoemakers Monsummano.

I ragazzi di Piochi cercheranno subito di iniziare con il piede giusto e a provare ad andare avanti anche in questa competizione. Piochi – che proprio durante questa estate ha conseguito il patentino di allenatore nazionale, completando la sua formazione ed arricchendo il suo bagaglio d’esperienze – potrà contare su un roster, come sempre, ben omogeneo, formato da giocatori esperti e giovani, in grado di ottenere ottimi risultati, dopo il terzo posto conquistato lo scorso anno.

La prima riconferma nel nuovo roster è quella del capitano Francesco Mattei, il cuore biancorosso, che ancora una volta guiderà la squadra. Un’altra riconferma importante è quella di Peter Fracassini: un giocatore con un carisma importante e grinta da vendere che ha deciso di proseguire la sua avventura con la Libertas. Continuerà la sua avventura anche un’altra "bandiera" biancorossa: Samuele Guidi, una delle colonne portanti del roster di Piochi. C’è ancora da mettere appunto qualche tassello, ma il nuovo roster di Piochi sta prendendo forma.

Intanto, nei giorni scorsi, è uscito il calendario provvisorio che vedrà i biancorossi impegnati nella prima gara di regular season, al "Palatagliate", sabato 4 ottobre contro Castelfranco Frogs.

"Giocheremo – ha commentato Piochi – la prima partita in casa ed anche l’ultima la giocheremo al “Palatagliate”. E’ un calendario molto interessante e, come sempre, non ci saranno partite facili, perché tutte le squadre si sono attrezzate e sarà un girone molto combattuto. Ci sono formazioni che vogliono centrare i play-off ed altre che penseranno a salvarsi. Dovremo farci trovare pronti per la prima gara che giocheremo in casa, davanti al nostro pubblico, cercando di lavorare giorno dopo giorno per trovare la giusta alchimia di squadra e fare un campionato importante".

Alessia Lombardi