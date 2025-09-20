Basket - Serie "DR1» maschile. La Libertas ora punta tutto sul campionato

Non è andata bene alla Libertas, uscita subito dalla Coppa Toscana. I biancorossi hanno perso in casa con Shoemakers Monsummano che ha gestito tutto il match senza lasciare spazi di manovra ai ragazzi di Piochi. Il primo obiettivo della stagione è, quindi, sfumato e, adesso, la concentrazione è tutta sul campionato che vedrà la Libertas debuttare in casa sabato 4 ottobre, alle 21.15, contro Castelfranco Frogs. Un match che già sulla carta si preannuncia molto difficile ed insidioso.

Intanto Piochi ed i suoi ragazzi stanno continuando la preparazione a ritmi serrati, con l’obiettivo di farsi trovare pronti per questo debutto. C’è ancora tanto da lavorare, ma il lavoro non spaventa Fracassini e compagni che hanno subito archiviato questa battuta d’arresto, analizzato gli errori e provato subito a migliorarsi.

La Libertas giocherà anche qualche amichevole per trovare il ritmo partita. Una subito mercoledì, contro Calenzano, altro bel banco di prova. "La stagione – ha spiegato Piochi – non è partita con il piede giusto, visto che abbiamo perso la prima di Coppa Toscana ad eliminazione diretta contro Shoemakers Monsummano. La preparazione, però, sta andando bene: i ragazzi stanno rispondendo bene ai carichi di lavoro importanti, mi aspettavo che nelle prime uscite potessimo essere un po’ più sulle gambe e così è stato. Dobbiamo mettere a posto un po’ di cose, visto che la squadra, rispetto allo scorso anno, è un po’ cambiata, si è ringiovanita".

"La sconfitta in coppa – ha aggiunto Piochi – non mi fa preoccupare: continueremo a lavorare come stiamo facendo per sistemare le cose che non vanno e ci faremo trovare pronti per l’inizio del campionato".

Intanto domenica scorsa si svolto il decimo Memorial Andrea Bartoli, giovane atleta biancorosso prematuramente scomparso in un incidente stradale. Vi hanno preso parte Luce Porcari, Skywalkers e Terranova, oltre, naturalmente, ai padroni di casa. Un torneo che va al di là delle vittorie e dei piazzamenti.

Al. Lomb.