Basket - Serie "DR1» maschile. Alla Libertas il derby con il Cus. Espugnata Pisa, biancorossi primi
Cosmocare Cus Pisa 51
Libertas Lucca 69
COSMOCARE CUS PISA: Burgalassi 3, Spagli, Fiorindi 5, Colombini 7, Ricci, Spagnolli 3, Rosati, Mafatti 7, Siena 12, Giannelli 4, Apolloni 6, Quarta 4. All.: Dari.
LIBERTAS LUCCA: Rattazzi, Magrini 8, Morello 14, Giusti 2, Donati 7, Russo 14, Fracassini 5, Simoncelli, Piercecchi 3, Morello 13, Guidi 3, Rivi. All.: Piochi.
Arbitri: Collina di Montemurlo e Madera di Livorno.
Note: parziali 16-15, 30-41, 44-49.
PISA - Quarto successo consecutivo per la Libertas che continua a rimanere a punteggio pieno in testa alla classifica assieme al Gea Grosseto.
I biancorossi nel primo quarto chiudono sotto di un punto, ma, nel secondo, tornano avanti e chiudono 30-41. Nella ripresa Pisa prova a ritornare sotto, ma la Libertas riesce a gestire il match e a tenerlo in pugno: 44-49. Nell’ultimo quarto i biancorossi riescono a gestire il vantaggio: un successo importante.
"Abbiamo conquistato – ha commentato Piochi – : una vittoria importante contro una squadra con tantissimo talento. Siamo riusciti a tenere bene per tutta la partita, con una breve parentesi nel terzo quarto, dove abbiamo leggermente mollato ed abbiamo permesso ai nostri avversari di recuperare. Siamo stati, comunque, bravi a non mollare e a gestire la partita, giocando come aveva preparato".
"Sono molto contento – ha concluso Piochi – , perché alleno un gruppo di ragazzi spettacolare che ha voglia di lavorare l’uno per l’altro e che ha voglia di lottare per qualcosa d’importante".
Al. Lomb.
