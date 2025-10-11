Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas vuole centrare il bis stasera a Livorno. Piochi: "Invictus team tosto e molto pericoloso»

Dopo il successo casalingo contro Castelfranco Frogs, la Libertas stasera gioca alle 20 contro l’Invictus a Livorno. Anche i labronici arrivano dal successo esterno contro Donoratico e per questo motivo la sfida sarà ancora più interessante. I biancorossi di Piochi hanno avuto la meglio sui pisani al termine di una gara combattuta.

"Andremo a Livorno – ha commentato Piochi – ad affrontare una squadra che ha vinto la prima partita in trasferta del campionato contro Donoratico. Una sfida che è stata combattuta per tre quarti; poi Livorno, anche grazie alle sue importanti percentuali da tre punti e tanti canestri realizzati alla fine ha vinto di 13 punti. E’ una squadra molto simile a quella dello scorso anno che ha aggiunto elementi importanti con giocatori giovani pericolosi, soprattutto sugli esterni. Ha cambiato allenatore; è un team che gioca molto intenso e noi dovremmo essere bravi a limitare le loro transizioni in campo aperto in attacco e ridurre al minimo gli errori che abbiamo fatto anche nella prima partita, concedendo troppe soluzioni agli avversari e troppi secondi tiri. Soprattutto dovremo essere bravi a togliere i tiri facili da tre punti, perché è una squadra che vive molto del tiro da tre. E poi dovremo essere bravi in attacco a gestire il possesso con calma e imporre i nostri ritmi".

"Sarà – conclude Piochi – una partita, comunque, tutta da giocare e mi aspetto dei passi in avanti rispetto all’ultima gara che abbiamo giocato". Al "Palapera" la gara sarà diretta da Alessio Chirco di Firenze e da Duccio Gallerini di Sesto Fiorentino.

Alessia Lombardi