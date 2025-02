Basket - Serie "DR1» maschile. Skywalkers sono più... Legends

Carrara Legends

60

SkyWalkers

68

CARRARA LEGENDS: Donati 22, Canciello 11, Tongiani 10, Benfatto 5, Fontanelli 4, Borghini 3, Donnini 3, M. Diamanti 2, Ferla, L. Diamanti ne. All.: Fiorani.

SKYWALKERS: Bianchini 10, Crippa 6, Cattani 29, Lombardi 2, Catelli 6, Giovannetti 7, Sodini 2, Manfredini, Petri, Simonetti, Benedetti, Allegrini. All.: Lupori.

Arbitri: Panelli di Montecatini Terme e Lazzeri di Prato.

Note: parziali 16-21, 33-39, 43-51.

CARRARA - Vittoria fondamentale in chiave play-off per Skywalkers che, al "Paladogali", batte Carrara Legends. I ragazzi di Lupori partono subito bene e già nel primo quarto provano il primo allungo, chiudendo sul 16-21. Nel secondo gli amaranto provano a continuare a macinare punti e si va al riposo sul 33-39. Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo lungo, lo Skywalkers prova ad incrementare il proprio vantaggio, andando sul 43-51. Nell’ultimo quarto Carrara, però, tenta di ritornare sotto, ma, alla fine, sono gli ospiti che portano a casa questa vittoria importante in chiave play-off.

"Arriva questa importante vittoria – ha commentato Lupori – , grazie ad una bella prestazione di Cattani e company contro Carrara. Siamo partiti subito bene, ma i padroni di casa hanno risposto con Tongiani che, nel primo quarto, ha trovato varie soluzioni dalla distanza e Donati sotto canestro. Siamo sempre stati davanti per tutto il resto della partita, con un ritmo alto, mettendo tanta pressione sulla palla e cercando di ripartire in contropiede".

"Siamo stati bravi – spiega il coach – ad amministrare il vantaggio per tutta la partita e nell’ultimo quarto i padroni di casa hanno provato a tornare sotto fino al meno sette a tre minuti dalla fine, ma siamo stati capaci di mantenere i nervi saldi, portando a casa questo successo importantissimo per la nostra classifica. Voglio fare i complimenti ai ragazzi per l’ottima difesa, ma anche a Cattani che, con 29 punti, è stato stratosferico".

Alessia Lombardi