Basket - Serie "DR1» maschile: Coppa Toscana. Libertas debutta oggi. Arriva Monsummano

Parte ufficialmente la stagione della Libertas che oggi, alle 19, alla palestra di San Concordio ospiterà lo Shoemakers Monsummano nella gara ad eliminazione diretta di Coppa Toscana. Il roster del riconfermato Piochi arriva a questo appuntamento dopo una bella preparazione, con tante riconferme, ma anche qualche novità.

"Questo pomeriggio – ha spiegato Piochi – andrà in scena la prima giornata di Coppa Toscana e ci troveremo di fronte subito un roster ben attrezzato come Shoemakers Monsummano. Arriviamo da due giorni dove abbiamo giocato il Trofeo Borelli che è stato un bel banco di prova, anche se sono arrivate due sconfitte. Ma questi due match ci sono serviti per conoscerci meglio e per mettere “benzina” nelle gambe. L’obiettivo era quello di affinare alcune nostre trame di gioco e di capire su cosa è meglio lavorare".

"Contro Shoemakers Monsummano – sottolinea Piochi – mi aspetto una partita dai ritmi alti contro un roster che ha cambiato molto rispetto all’anno scorso, aggiungendo anche giocatori importanti e giovani. Voglio da parte dei miei ragazzi un ulteriore passo in avanti rispetto alle due partite che abbiamo giocato al torneo a Pescia: abbiamo cercato, durante la preparazione, di lavorare bene, cercando di mettere insieme tanti schemi e tante nozioni. Ma soltanto giocando insieme riusciremo a capire a che punto siamo".

