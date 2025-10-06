Basket - Serie "DR1» maschile. Skywalkers s’impone nettamente nel derby. Ma il Vela ha combattuto con grinta fino in fondo

vela viareggio

VELA VIAREGGIO: Albizzi 13, Romani 5, Bo 4, Lopes Siera 5, Bartelloni, Ghiselli 3, Bertuccelli 15, Giannecchini, Nieri 3, Biagiotti 10, Pasquini 4, Loni Canova 2. All. Bonuccelli N.

SKYWALKERS LUCCA: Gianni, Crippa 11, Cattani 16, Lombardi 13, Brugioni 8, Catelli 12, Caldigliotta 1, Petri 4, Benedetti, Rinaldi 8, Losco 2, Manfredini 14. All. Nalin.

Arbitri: Collina di Montemurlo e D’Accico di Prato.

Note: parziali 20-23; 35-51; 47-66; 64-89. Tiri liberi Vela: 13/32; Sky Walkers 15/28.

CAMAIORE – Vittoria schiacciante di Skywalkers sul Vela.I ragazzi di Nalin, al debutto stagionale in campionato, partono subito bene e chiudono avanti il primo quarto per 20-23. Nel secondo Vela prova a rimanere in partita, ma sono comunque gli ospiti ad incrementare il proprio vantaggio e ad andare al riposo sul 35-51. Al rientro dopo l’intervallo, i lucchesi provano la prima fuga, ma i versiliesi non mollano e provano a rimanere agganciati: il terzo tempino va in archivio 47-66. Nell’ultimo i padroni di casa cercano con tutte le forza di rientrare, ma Skywalkers chiude bene in difesa e riesce a gestire bene anche la fase offensiva, mettendo a segno canestri importanti che portano alla vittoria finale per 64-89.

"Abbiamo fatto un buon esordio – ha analizzato Nalin – . Per i ragazzi è stato molto importante, perché ci siamo allenati duramente per quaranta giorni e questo successo alla prima partita è veramente bello. Siamo consapevoli che ci sono ancora tanti punti di domanda, ma quando siamo scesi sul parquet sono andati via e siamo riusciti a mascherare quasi completamente i nostri limiti, grazie ad una grande energia e sforzo atletico. Ora dobbiamo trovare continuità".

Al. Lomb.