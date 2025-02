Basket - Serie "DR1" maschile. Libertas fa suo il derby con il Vela. Piochi: "Bravi a gestire il match"

Libertas 80Vela 71

LIBERTAS LUCCA: Magrini, Tonacci 8, Morello 6, Donati 10, Russo 26, Mattei ne, Lorenzi 4, Fracassini 17, Piercecchi 1, Guidi 8, Rivi ne. All.: Piochi.

VELA VIAREGGIO: Spilotro, Nieri 3, Spinelli 8, Albizzi 4, Ghiselli 19, Giannecchini, Bonanni 6, Bertuccelli 2. Bo 19, Biagiotti 9, Lopez 2. All.: Della Longa.

Arbitri: Collina di Montemurlo e Tabarin di Pistoia.

Note: parziali 23-13, 48-36, 65-54.

LUCCA - La Libertas riscatta la sconfitta dell’andata nel derby contro il Vela Viareggio.

I ragazzi di Piochi partono subito bene ed iniziano a mettere a segno punti pesanti già nel primo quarto che si chiude sul 23-13. Nel secondo tempino arriva il primo allungo biancorosso e si va al riposo sul 48-36.

Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo lungo, i versiliesi cercano di riportarsi sotto, ma la difesa biancorossa – molto attenta in questo incontro – concede poco ed anche il terzo quarto va in archivio sul 65-54. Nell’ultima frazione la Libertas gestisce bene e riesce a portare a casa questi due punti importanti per la classifica che la vede saldamente in zona play-off.

"Siamo stati molto bravi – ha commentato Piochi – a ribaltare la differenza canestri e a riscattare una sconfitta immeritata. I ragazzi sono stati bravi a contenere il miglior realizzatore avversario, Albizzi, che, alla fine, ha fatto soltanto quattro punti. Dobbiamo, però, migliorare in certe situazioni: evitare qualche calo e non concedere questi vantaggi ai nostri avversari. Se giochiamo con questa intensità difensiva, muovendo la palla in maniera importante come abbiamo fatto contro Vela, possiamo fare ottime cose".

"Ora – conclude il coach – testa alla prossima sfida sul parquet di Donoratico, dove ci aspetterà un roster che sta cercando di rientrare in zona playoff e non sarà assolutamente farlo, ma cercheremo di preparare nel migliore dei modi questo appuntamento".

Alessia Lombardi