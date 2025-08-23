Basket - Serie "DR1» maschile: diramato il calendario ufficiale. Libertas e Skywalkers: primo derby sotto Natale

E’ finita l’attesa anche per la Divisione regionale "1", dove vi prenderanno parte Libertas e Skywalkers. La "Fip", infatti, ha diramato i calendari.

L’inizio del campionato sarà il 4 ottobre, con la Libertas che giocherà in casa contro Castelfranco Frogs, mentre per lo Skywalkers è subito derby contro il Vela Viareggio, a Camaiore. La Libertas, invece, affronterà i versiliesi all’ottava giornata, il 15 dicembre, al "Palatagliate".

Il derbissimo tra le due formazioni lucchesi ci sarà prima delle feste di Natale, alla quattordicesima giornata, il 20 dicembre, con la Libertas che giocherà in casa. Il campionato, poi, naturalmente, si fermerà per la sosta e riprenderà il 10 gennaio.

La regular season si concluderà il 18 e il 19 aprile, quando, poi, prenderanno il via i play-off. Prima, però, nella penultima giornata del girone di ritorno, ci sarà il derbissimo di ritorno, il 12 aprile, tra Skywalkers e Libertas.

Quest’anno ci sono anche diverse novità nel girone "A" dove sono state inseriti, oltre alle due lucchesi, i roster della Juve Pondetedera, quello livornese della Polisportiva Nicola Chimesi e quello pisano del Cosmocar Cus Pisa.

Per il resto si daranno battaglia: Carrara Legends, Cestistica Audace Pescia, Valdicornia, Donoratico, Shomakers Monsummano, Calcinaia, Invictus Livorno, Centro Minibasket Carrara, Gea Basketball e Castelfranco Frogs. Un girone, dunque, molto impegnativo per la Libertas che si presenta ai nastri di partenza con la riconferma di coach Mario Piochi che, insieme al suo roster, ha fatto molto bene l’anno scorso, conquistando anche l’accesso ai play-off per la promozione.

Per quanto riguarda lo Skywalkers, in panchina ci sarà una novità, anzi un ritorno: quella di Francesco Nalin che torna agli amaranto, dove ha iniziato qualche tempo fa la sua carriera di allenatore. Il suo roster sarà quasi tutto riconfermato, pur con qualche novità.

Entrambe le formazioni inizieranno la preparazione lunedì, in vista anche della Coppa Toscana.

Al. Lomb.