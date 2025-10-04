Basket - Serie "DR1» maschile. C’è Vela-Skywalkers. Ed è subito derby

Esordio in campionato per il Lucca Skywalkers ed è subito derby contro il Vela Viareggio. Gli amaranto, infatti, affronteranno la formazione versiliese oggi, alle 18.15, al palasport di Camaiore, in un match che si preannuncia subito interessante.

Ci sarà, prima di tutto, il debutto in campionato in panchina anche per Francesco Nalin che in estate è tornato a Skywalkers anche come responsabile del settore giovanile, uno dei fiori all’occhiello della società sul quale, assieme al minibasket, il club sta investendo moltissimo.

Per quanto riguarda il roster della prima squadra, rispetto allo scorso anno è stato rinforzato e, sicuramente, l’obiettivo è quello di centrare un piazzamento nei play-off che, nel campionato scorso, è sfumato per un soffio.

"Esordiremo subito in un derby – ha spiegato Nalin – ed abbiamo cercato di allenarci bene, anche se, purtroppo, non siamo riusciti a disputare un paio di amichevoli che avevamo in programma. Abbiamo fatto un bel lavoro in palestra e siamo abbastanza contenti di come si ci siamo preparati. Vela è un roster che ha più esperienza di noi, ha lo stesso allenatore da diverse stagioni e può contare sul solito gruppo, composto anche da giocatori che c’erano anche sette anni fa, quando allenavo la Libertas".

"Sicuramente è una squadra che – aggiunge il coach amaranto – sa stare in serie “D”. Purtroppo non abbiamo informazioni certe su nuovi acquisti e non siamo riusciti nemmeno a vedere come hanno giocato in coppa. Da questo punto di vista sarà un po’ un’incognita, ma noi cerchiamo di fare il nostro, cerando di migliorare il più possibile, visto che tanti dei nostri giocatori-chiave sono giovanissimi e, quindi, ogni partita è soprattutto un’occasione di crescita e speriamo sia così".

"Ovviamente – conclude Nalin – cercheremo di dare il massimo per portare a casa la partita, perché questo è il nostro obiettivo".

Al. Lomb.