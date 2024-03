BASKET - SERIE "DR1» MASCHILE. Ancora una sconfitta per Skywalkers

CM VALBISENZIO

71

SkyWalkers

57

LUCCA - Ancora una sconfitta per lo Skywalkers. I biancorossi di Merciadri senza Cattani, faticano già nel primo quarto, dove i pratesi riescono ad imporsi per 19 a 11. Nel secondo Valbisenzio prova a scappare e Sky non riesce a rimanere in scia e si va al riposo sul 44-21. Al rientro il gap è troppo ampio ed i padroni di casa dilagano, grazie a Manfredini e a Bianchini e chiudono il terzo quarto sul 59-38. Nell’ultimo non c’è più partita, nonostante i biancorossi provino a rientrare: arrivano quattro "bombe" di Bonati che fissano il risultato sul 71-51. I giochi per la salvezza sono ancora aperti anche se, alla fine della regular season, ora c’è una gara in meno. Lo Skywalkers tornerà di nuovo sul parquet per la nona giornata mercoledì 13 marzo, alle 21.15, al "Palatagliate" per affrontare Massa e Cozzile.

Skywalkers: Crippa 10, Manfredini 4, Bianchini 19, D. Sodini 4, Tozzini 13, Simonetti 3, Losco, R. Sodini 2, Romani, Petri, M. Gianni, Benedetti.

A. L.