Basket - Serie "DR1» maschile. Skywalkers in coppa. Domani a S.Giovanni

Si torna a fare sul serio e riprende la stagione ufficiale dello Skywalkers che, domani sera, alle 21, giocherà sul parquet del "Palabolzano", a San Giovanni Valdarno, contro la Polisportiva Galli. "Andremo ad affrontare – ha commentato coach Nalin – una squadra che, nello scorso campionato, ha fatto molto bene, arrivando anche in finale, dimostrandosi una delle migliori squadre dell’altro girone. Arriva ai nastri di partenza con la quasi totale riconferma del gruppo dello scorso anno, ma noi siamo completamente concentrati su di noi. L’avversario, in questo momento, non ci interessa".

"Sono contento – ha aggiunto Nalin – che ci sia la coppa, perché è un ottimo modo per metterci alla prova, ma va presa come una partita pre-campionato". "Per quanto riguarda noi – ha concluso il coach amaranto – il lavoro che stiamo facendo è importante. Ho avuto in queste settimane l’ambizione di cambiare tanto anche a livello di metodi di lavoro; quindi il gruppo si sta adattando, ma penso che ci sia grande entusiasmo, grande energia e penso che i due nuovi giocatori si stiano adattando benissimo".

"Abbiamo avuto già un’amichevole a Pisa – ha concluso il coach – che non è andata bene, ma che è stata, comunque, fonte di ulteriore crescita e di spunti su cui migliorare; quindi, per ora, siamo abbastanza contenti. Io spero solo che ci si possa allenare anche dopo questa gara, ma cercheremo di andare a San Giovanni Valdarno per cercare di fare il massimo".

Alessia Lombardi